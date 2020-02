Touchdown mit Kondom: Die Faszination von American Football

Als ich vor etwa 25 Jahren meinen ersten Super Bowl im Fernsehen sah, hatte ich vom Football keine Ahnung, mich interessierten eigentlich nur die Halftime-Shows. Die englischen Fachbegriffe des Football klangen für mich wie Codes für sexuelle Inhalte:

Ja, der Kevin-Alois fragt, ich bin jetzt 13 Jahre und beginne langsam, mich für Mädchen zu interessieren. Und jetzt wollte ich wissen: Was genau ist ein Fumble? Kann meine Freundin davon schwanger werden?

Lieber Kevin-Alois, vom Fumblen kann niemand schwanger werden, übrigens auch nicht vom Play Action Fake. Probiere es doch einmal mit einem Snap mit anschließendem Tackling an der Line of Scrimmage. Touchdown mit Kondom heißt übrigens Safety und verhindert ein First Down.

Aber als mein Sohn später begann, Football zu spielen, war es um mich geschehen. Wieder ein paar Jahre später bemerkte ich, dass ich während der Spielzüge begann, auf die Defense zu achten – ein verlässliches Zeichen dafür, dass man beginnt, ein bisschen zu verstehen, worum es in diesem Spiel geht.

Gerade darin liegt die Faszination von American Football: Das Spiel ist so enorm variantenreich, dass man ihm ein ganzes Leben widmen kann, ohne es auch nur annähernd in seiner ganzen Pracht zu verstehen.

Lustigerweise reagieren viele Menschen aggressiv auf Football – Amerikanisches gefährdet in ihren Augen die eigene Identität. Sie seien beruhigt: Man kann Footballfan sein, ohne deshalb Skifahren zu verlernen.