Toni Faber

Integrationsministerin Claudia Plakolm schätze ich als praktizierende und mutig auftretende Katholikin, die für die religiösen Belange aller ÖsterreicherInnen ein offenes Ohr hat. Sie hat diese Woche eine interessante Wertestudie präsentiert, deren Gegenstand die Haltung zum Zusammenleben und Zusammenhalt, zu Verhaltensweisen und zu (religiösen) Werten, Symbolen, Festen, Traditionen, zum Glauben überhaupt war.

Mehr als zwei Drittel der Befragten erachten Kreuze und den Nikolaus in der sichtbaren Öffentlichkeit von Kindergärten und Schulen für wichtig, auch wenn die Mehrheit der Kinder den christlichen Glauben als Grundlage nicht teilt. Zehn Prozent sind für eine christliche Glaubenspraxis Explizite Zustimmung für eine christliche Glaubenspraxis findet nur eine Minderheit unter zehn Prozent. Kritische TheologInnen sehen im sogenannten Kulturchristentum den Anfang vom Ende der katholischen Kirche.

Mit diesem Befund der Realität, wie sie mir tagtäglich gegenübertritt, kann ich nicht glücklich sein, verstehe ihn aber als große Chance und Auftrag: Christliche Symbole und Feste sind für über zwei Drittel der ÖsterreicherInnen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – ein hoher Wert.