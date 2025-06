Obwohl wir seit vielen Jahren den Steffl-Kirtag im und um den Stephansdom am kirchlichen Hochfest Christi Himmelfahrt beginnen, feiern wir diese letzten zwölf Tage der Osterzeit bis hin zu Pfingsten das Leben ganzheitlich: mit Gottesdiensten und spirituellen Höhepunkten , darüber hinaus aber auch mit Konzerten, Spezialführungen, vielfältigsten kulinarischen Angeboten und viel Kunsthandwerk.

Leicht wird den sogenannten frommen Menschen, oder allgemein denen, die einfach in die Kirche gehen, vorgeworfen, sie seien nur am Himmlischen interessiert.

Immer willkommen

Beim Steffl-Kirtag feiern wir mit den KatholikInnen der Dompfarre, doch alle aus Nah und Fern sind eingeladen, an unserer Freude über den geliebten Stephansdom im Herzen der Stadt teilzunehmen.

Das ursprünglich an einem Pfingstsonntag geweihte Gotteshaus bietet mit seinem alles überspannenden Dach ein Sinnbild für einen niederschwelligen Zugang zum göttlichen Geheimnis ohne Vorbedingungen. Auf den Heurigenbänken und inmitten der über 50 Stände am Stephansplatz hat sich bei einem guten Schluck schon so manches geistliche Gespräch entsponnen, das der Auftakt weiterer Glaubensschritte war.

Ausufernde Saufgelage verhindert die Bieringerin, die pünktlich um 21:55 Uhr die Ausgabe des letzten Schluckes einläutet.

Und mit dem letzten Schlag der traditionellen Bierglocke werden die Rollbalken heruntergelassen. Bis Pfingstmontag hat der Steffl-Kirtag offen und erwartet Sie! Der Stephansdom selbst natürlich weiterhin an 365 Tagen im Jahr.

Zum Autor:

Der Autor ist seit 1997 Dompfarrer und Cityseelsorger in Wien. Email: a.faber@edw.or.at