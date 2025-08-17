Abheben, um gelassener zu landen

Ein toller Ausblick ist einfach verlockend. In meiner Neugier und mit meinem unstillbar jugendlichen Interesse, habe ich schon verschiedene Versionen von Fliegen ausprobiert: einen Helikopterflug mit einer Black Hawk in Langenlebarn, ein Tandem-Fallschirmsprung in Wiener Neustadt, Paragleiten im Ennstal, Bungee-Jumping vom Donauturm, Parasailing am Meer. Immer ist es für mich herausfordernd und inspirierend, die jeweilige Perspektive von oben einzunehmen.

Wenn ich im Urlaub eine Stadt entdecken will, suche ich mir gerne den höchsten begehbaren Ort aus, um mir einen möglichst großen Überblick verschaffen zu können. Meistens ist das mit nicht geringen Anstrengungen verbunden, noch dazu bei heißen Temperaturen. Am Ziel angekommen, belohnt der Weitblick dann aber die vorausgehenden Anstrengungen. Das haben alle erlebt, die einen Berg und auch nur die Stufen des Südturms am Stephansdom erklommen haben.

Durchschauen und Wahrnehmen

Weil sich Glaube nicht nur auf Kirchenräume beschränkt, ist so ein Perspektivwechsel auch eine religiöse Inspirationsquelle. Perspektive, das vom Lateinischen perspicere kommt, bedeutet deutlich erkennen, durchschauen, wahrnehmen. Das möchte ich!

Gerne hebe ich gelegentlich ab, um wieder klarer zu sehen, wo und wie ich im Alltag landen möchte. Ich suche den Anstoß für eine neue Wahrnehmung: Worauf konzentriere ich mich, wenn ich wieder am Boden angekommen bin?

Gerne würde ich viel mehr Termine wahrnehmen, weil ich dazu beitragen möchte, dass wir Menschen nicht auf den Herrgott vergessen. Manch kirchlicher Feiertag lädt uns gezielt ein, den Weg der uns vorausgeeilten heiligen Frauen und Männer bis in den Himmel hinein zu bewundern, um für unser Leben mehr zu sehen. Ihre Sichtweisen übersteigen bei Weitem unseren kleinen Tellerrand. Mir hilft das, immer gelassener zu werden.

Zum Autor:

Der Autor ist seit 1997 Dompfarrer und Cityseelsorger in Wien. Email: a.faber@edw.or.at