"Tagebuch": Wo die Bäum’ in den Himmel wachsen

Monatelang wird das Prater-Oval für Pop-Konzerte reserviert sein, die volle Ränge garantieren. So wie der Auftakt in der EM-Qualifikation. Immerhin passt das Spiel gegen den FC Lewandowski – weil die Polen schon am 21. März in Wien gastieren – noch in den Terminplan der mäßig fußballbegeisterten Stadion-Betriebsgesellschaft.

Das nächste Heimspiel (gegen Slowenien) könnte im Juni in Klagenfurt ausgetragen werden, ehe Popgrößen à la Eros Ramazzotti die schöne Wörthersee-Arena füllen. Danach spielt der Fußball dort nicht einmal die zweite Geige.

Auf dem Spielfeld werden Bäume gepflanzt. Sportler glaubten an eine Pflanzerei, als sie vor Wochen erstmals davon hörten. Doch es handelt sich in Klagenfurt um keinen verfrühten Faschingsscherz, sondern um ein – dem Vernehmen nach einzigartig geniales – Kunstprojekt. Das zudem ein Medien-Milliardär großzügig unterstützt, weshalb in dessen Produkten kaum Kritisches zu lesen sein wird. Turbulente Vereinsübernahmen in der Haider-Zeit, Streitereien, Konkurse, dubiose Rettungsversuche und verdrossene Kickerfreunde in der Eishockey-Stadt – ein bissel ist die Fußballszene schon selbst schuld, dass zu Partien der Klagenfurter Austria kaum 1000 Leut’ kommen und kaum wer weiß, wo der Bundesliga-II-Klub im Herbst spielen soll.

Wie man in den Wald reinruft, schallt es wieder heraus. Nur hätte niemand gedacht, dass der im Stadion wachsen wird.wolfgang.winheim