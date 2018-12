328. Wiener Derby: Doppelte Premiere mit Gegensätzen

Kühbauer ist der Pragmatiker mit Herz

„Im Derby ist der Puls höher“, sagt Didi Kühbauer. Alles andere wäre bei der Trainer-Premiere des Erzrapidlers im Duell mit der Austria auch nicht glaubwürdig. Wer auf markige Sprüche oder Erinnerungen an das legendäre Kopf-an-Kopf-Bild mit Andreas Ogris wartet, wird allerdings enttäuscht. Didi Kühbauer präsentiert sich vor dem Schlüsselspiel so wie in seinen ersten 100 Tagen im Amt: ruhig, fokussiert und äußerst pragmatisch.

Bereits in St. Pölten waren SKN-Mitarbeiter überrascht, dass Kühbauer in den für die Vereinszukunft entscheidenden Tagen der Relegation gegen Wiener Neustadt immer die Ruhe bewahrt hat. Als Rapid zuerst in Hartberg (0:3) und dann in Villarreal (0:5) unterging, erwarteten viele in Erinnerung an den Spieler Kühbauer einen Vulkanausbruch.