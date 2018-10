"Tagebuch": Wer austeilt, sollte auch einstecken können

Am 12. August unterlag Frankfurt im Supercup den Bayern bei Adi Hütters Trainerpremiere 0:5. Als Frankfurt auch der Liga-Start misslang, war der Österreicher medial schon angezählt. Von denselben Experten, die ein neuerliches Meister-Solo der Bayern prophezeiten und eine Prolongation der Liga-Fadesse befürchteten. Acht Runden danach ist alles anders.

Hütters Frankfurter sind keine armen Würstln mehr, sie orientieren sich nach einem 7:1 gegen Düsseldorf sogar Richtung Spitze.Und die vermeintlichen Überdrüber-Bayern? Sie betrieben zwar mit einem 3:1 in Wolfsburg nach vier sieglosen Spielen Wiedergutmachung. In die Bundesliga-Geschichte aber wird nicht der Erfolg in Wolfsburg eingehen, sondern der verbale, pauschal gegen die Medien gerichtete Rundumschlag ihrer obersten Lederhosenträger Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.