Auftritt beim Demenzball: Günther Lainer vergaß die Uhrzeit

Ein Freund ließ neulich beiläufig fallen, dass er seine Wiener Wohnung vermieten möchte – falls mir also jemand über den Weg läuft, der in der großen Stadt ein Dach über dem Kopf sucht, möge ich doch bitte den Kontakt herstellen. Zwei Wochen später, genau weiß ich es auch nicht mehr, meinte ein anderer Freund, er möchte vom Land in die Stadt ziehen und sei auf Wohnungssuche in der Bundeshauptstadt. Mir fiel ein, dass ich doch tatsächlich von einer freien Wohnung gehört hatte – nur leider nicht mehr, von wem. Nun ja, dachte ich mir, man soll das Schicksal nicht hetzen. Ich lehnte mich zurück und überließ den Rest dem Lauf der Zeit. Wieder zurück Das mit dem Vergessen hat sicher etwas mit dem Alter zu tun. Obwohl, als ich noch jünger war, gab es auch Situationen, in denen ich etwas vergaß. Plötzlich fiel mir etwas ein und ich dachte mir, das muss ich machen. Ein Beispiel: Ich war irgendwo in der Wohnung und mir kam ein genialer Gedanke. Daraufhin ging ich zu meinem Schreibtisch ins Büro, setzte mich nieder, wollte es aufschreiben und hatte es vergessen. Meine Strategie war, dass ich wieder dorthin zurückging, wo mir das eingefallen war, und dann kam der Gedanke wieder.

Solange das so ist und mir, was ich gerade vergessen habe, wieder einfällt, mache ich mir keine Sorgen. Problematisch wird es erst dann, wenn ich vergesse, wo ich vorher war. Auftritt beim Demenzball Ein anderes Erlebnis werde ich auch nie vergessen. Ich hatte einen Auftritt beim Demenzball in Linz mit dem wunderbaren, selbstironischen Titel „Vergissmeinnicht Ball“. Natürlich hatte ich für einen Benefizauftritt zugesagt und mir den Termin in den Kalender eingetragen. Allerdings nicht die Uhrzeit. Ich wusste, der Ball war am Nachmittag, also rief ich am Vormittag die Veranstalterin an und sagte: „Ich komme heute sicher, aber ich habe vergessen, wann der Auftritt ist.“ Sie lachte, weil sie glaubte, ich mache, wie es sich für einen Kabarettisten gehört, einen Schmäh. Ich musste auch lachen, weil es mir gar nicht bewusst gewesen war, aber ich würde mich nie über so ein Thema lustig machen.

Zum Autor Günther Lainer ist auf Kabarettbühnen im ganzen Land zu sehen. Am 13.6.2025 im Casanova in Wien. Termine unter: www.guentherlainer.at.

Wenn ich mir nicht alles aufschreibe, dann vergesse ich es. Es war schon auch skurril, aber das Vergessen beschäftigt mich schon ein ganzes Leben lang. Mittlerweile muss ich mir immer mehr aufschreiben, und die To-do-Liste wird immer länger und detaillierter. Gelassenheit und Ruhe Oft sitzt man in einer Runde. Es wird diskutiert und gerätselt über einen Begriff oder einen Namen. Das Handy wird schnell gezückt und Google gibt die Antwort. Doch wenn man die Zeit vergehen lässt und nicht krampfhaft nachdenkt, dann fällt es einem im wahrsten Sinne des Wortes zu und ein.