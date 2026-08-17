Spenderorgan für Royals

ihren Körper wieder aufzubauen. Der Geburtstag wird ruhig begangen und auch die geplanten Feierlichkeiten anlässlich der Silberhochzeit von Mette-Marit und Kronprinz Haakon am 25. August werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Übermorgen feiert die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ihren ersten Geburtstag mit der Spenderlunge. Vor zwei Monaten hat sich die 53-Jährige aufgrund ihrer unheilbaren Lungenfibrose einer Lungentransplantation im Rikshospitalet in Oslo unterzogen. Inzwischen ist sie wieder zuhause im Palast und befindet sich in einer längeren „Rehabilitationsphase“, um

Auch andere hoffen auf ein besseres Leben

Kronprinzessin Mette-Marit ist nicht die Einzige, die im norwegischen Königshaus auf ein Spenderorgan angewiesen ist. Auch ihr Schwager Durek Verrett, Ehemann von Prinzessin Märtha Louise, hofft auf eine Spenderniere.

Bereits 2012 wurde Durek eine Niere transplantiert. Inzwischen ist er auf Dialysebehandlungen angewiesen, da die Spenderniere ihre Leistungsfähigkeit verloren hat.

Ursprünglich wollte der US-Schamane nicht ohne neue Niere vor den Traualtar treten. Die Hochzeit mit Märtha Louise fand dennoch am 31. August 2024 statt.

Seit über 17 Jahren lebt Prinz Daniel von Schweden mit der Niere seines Vaters Olle Westling. „Ich habe ein neues Leben bekommen – ich bin ihm ewig dankbar. Es ist, als ob man plötzlich Farbe im Leben sieht, Farbe statt Grau“, erläutert Daniel damals in einem Interview.

Noch immer muss Daniel Medikamente nehmen, ist sich aber bewusst, dass er großes Glück hat. Die Lebensdauer einer Spenderniere liegt laut Experten im Durchschnitt bei 10 bis 15 Jahren – diese Zeit hat Prinz Daniel bereits übertroffen.