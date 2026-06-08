Royales Vorgeburtstagsfest

Und wiederum findet die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für King Charles V. am 13. Juni statt. Der Ursprung der Zeremonie liegt im Vorbeitragen und Zeigen der Farben der Regimenter für die Soldaten, sodass sie sie sehen und später im Kampf wiedererkennen können.

"Trooping The Colour" wurde erstmals unter Karl II. von England durchgeführt. Seit 1805 wird die Zeremonie öffentlich vollzogen. 1.350 Soldaten von "The King’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards" und "King’s Troop Royal Horse Artillery", inklusive 300 Musiker der "Massed Bands", nehmen an der Parade teil, die auf dem Horse Guards Parade, dem größten offenen Platz in London stattfindet.

Die einzigartige Parade wird von Mitgliedern der königlichen Familie und zahlreichen Ehrengästen verfolgt. Der Geburtstag von Charles III. ist erst am 14. November. Offiziell wird er aber immer am zweiten Samstag im Juni gefeiert. Die Tradition geht zurück auf König Edward VII., der im November geboren wurde, aber eine Geburtstagsparade bei sommerlichem Wetter haben wollte.