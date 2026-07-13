Royales Enthüllungsbuch

Unter dem Titel „The Showgirl and the Prince“ („Die Tänzerin und der Prinz“) verrät Ruthie Geheimnisse rund um ihre einstige Liebesbeziehung mit Prinz Edward, dem jüngsten Bruder von König Charles III.

Als ob es derzeit rund um das britische Königshaus nicht genug Skandale gibt, sollen nun auch Details der 5-jährigen, geheimen Beziehung von Prinz Edward für Aufsehen sorgen.

Auslöser für das Buchprojekt sei ein überraschender Fund gewesen, so Ruthie. Beim Aufräumen ihrer Garage habe sie vor fünf Jahren mehrere Kisten mit Erinnerungsstücken entdeckt, darunter Tagebücher aus den 1980er-Jahren und Liebesbriefe von Edward.

Kennengelernt haben sich Henshall und der Prinz 1988. Sie stand am Anfang ihrer Karriere als Chormädchen in Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“. Prinz Edward arbeitete für den Theaterproduzenten. Bei den Proben entwickelt sich eine Beziehung, die zunächst weitgehend abseits der Öffentlichkeit stattfindet. Der Prinz habe sie während der Proben angerufen und in den Buckingham-Palast eingeladen, um gemeinsam Musical anzusehen und Abend zu essen.

Eine Aschenputtel-Geschichte

„Ausgepackt“ hat die Schauspielerin bereits vor sechs Jahren in der Realityshow „I’m a Celebrity – Get Me Out of Here!“. Laut Daily Mail sei sie in den Schlafzimmern des Buckingham-Palastes intim gewesen und bei einem Grillfest auf Balmoral

sei sie überredet worden, den Musical-Hit „I Dreamed a Dream“ zu singen. Der heutige König Charles habe ihr mit einigen Martinis Mut dazu gemacht. Ruthie und Edward sind bis heute befreundet.