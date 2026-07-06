Royale Waffe „Schweigen“

Wieder einmal wird spekuliert, ob eine Annäherung der zerstrittenen Parteien im britischen Königshaus ansteht. Denn der „abtrünnige“ Prinz Harry hat durchsickern lassen, dass er diesen Monat in seine Heimat reisen wird. Er möchte die Werbetrommel für die im Juli nächsten Jahres stattfindenden, von ihm ins Leben gerufenen Spiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, die „Invictus Games“, rühren.

Harry plant mit Frau Meghan und seinen beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien zu kommen - das wäre das erste Mal seit rund vier Jahren.

Angespannt gelten die Beziehungen zu Harrys Vater König Charles III. und Harrys älteren Bruder William seit er sich 2020 mit Ehefrau Meghan ins kalifornische Montecito zurückgezogen hat, nach wie vor.