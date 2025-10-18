Wie an dieser Stelle bereits erwähnt, stammt Frau Freund vom Land. Sie hat ihre Kindheit und Jugend zwischen Feldern und Wäldern, zwischen Mähdreschern und Motorsägen verbracht. Das macht etwas mit einem. Glauben Sie mir: Menschen, die auf dem Land sozialisiert wurden, ticken anders als urbane Ureinwohner. Man merkt das auch im Urlaub.

Wir waren vergangene Woche bei lieben Freunden eingeladen, deren Familie ein Haus in Dalmatien besitzt. „Gib uns noch zwei südlichere Tage“ lautete das Motto unseres Ausflugs, und unser Gebet wurde erhört. Wir waren drei fröhliche Ehepaare. Fünf von uns, die geborenen oder eingefleischten Städter, verbrachten die meiste Zeit am Strand oder auf der Terrasse mit Meerblick. Die perfekte Balance des Negroni Wir beschäftigten uns eingehend mit dalmatinischen Rebsorten, der perfekten Balance des Negroni und anderen lebensentscheidenden Themen, während Frau Freund, einem Wildschwein nicht unähnlich, durchs Gebüsch raschelte, Lorbeerhaine durchquerte oder sich in Olivenbaumwäldern versteckte.

Was genau sie dort machte, verriet sie uns nicht. Sie urgierte nur, die Einkaufsliste um die Begriffe „Gartenschere“ und „Essigsäure“ zu erweitern. Wenn sie sich zu uns gesellte, dann nicht für lange. Denn: Es gibt immer was zu tun. Eine von uns hatte zum Beispiel erwähnt, dass der Wasserhahn im Bad nur noch tröpfchenweise Flüssigkeit abgab; dem anderen fiel ein, dass ein Handtuchhalter von der Wand gefallen war. Vom Kalke befreit Frau Freund sprang auf, sprach etwas von Inbusschlüssel, Sieb, Sand, Kalk und nema problema. Mit schlafwandlerischer Sicherheit fand sie den Werkzeugkoffer in einem Nebengebäude, wanderte von Zimmer zu Zimmer, und am Ende waren alle Wasserhähne vom Kalke befreit, alle Handtuch- und Brausekopfhalter saßen fest in den Wänden, die Bilder hingen gerade, und die Messer waren auch frisch geschliffen. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, liebe Leserin, werter Leser – falls Sie irgendein Problem im Haushalt haben, rufen Sie Frau Freund an. Ich meinerseits bin Ihnen gerne bei einem Negroni behilflich.