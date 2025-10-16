Am Flughafen wartet der Rolls Royce aus der Hotelflotte. Der Fahrer bestellt schon mal telefonisch meinen Lieblingscocktail. Ein Butler serviert ihn gleich beim Check-in im "The Peninsula Beijing", kurz darauf reicht man in der Lobby zur Livemusik Sandwiches und englisches Gebäck.

1928 eröffnet, strahlt das Hotel mit seiner neoklassizistischen Architektur und dem in den 1990er-Jahren ergänzten Anbau "The Tower" in zeitloser Würde. Frühstück gibt es in der Lobby, inmitten luxuriöser Boutiquen der Marken Louis Vuitton, Hermès, Armani. Im "Huang Ting“ wird die beste Pekingente der Welt tranchiert – am Tisch, die Haut kross, das Fett sauber gelöst – und im "Jing" veredelt Chef William Mahi den blauen Hummer im französischen Molteni-Ofen. Das ist einfach Weltklasse.

Zeitloser China-Stil und moderne Technik – dieser Mix passt in der 165 Quadratmeter großen Peking-Suite. Edle Holzmöbel und warme Cremetöne setzen goldene Designakzente in Szene. In den luxuriösen Kingsize-Betten schliefen schon Weltstars wie Elton John und Michael Jackson. Und schauten sich Angelina Jolie und Brad Pitt im privaten Mini-Kino mit 80-Zoll-Bildschirm gar ihre eigenen Filme an?

Zum Kinovergnügen fehlt eigentlich nur noch Popcorn. Der Snack kommt sofort – der Service im "Peninsula" ist außergewöhnlich. Die Mitarbeiter lächeln, sind zugewandt und verstehen ihren Job in einem der besten Hotels der Welt.