Sind sämtliche Kirschen des Nachbarn verbotene Früchte?

An unserer Grundstücksgrenze steht ein Kirschbaum des Nachbarn. Er treibt jetzt ordentlich aus, die Äste hängen weit in unseren Garten hinein. Darf ich die Zweige auf meiner Seite zurückschneiden? Sobald die ersten Kirschen reif sind, landen viele bei uns und auf dem Gehsteig vor unserem Haus. Unsere Kinder wollen die Kirschen dann pflücken und Fallobst einsammeln. Der Nachbar ist aber überzeugt, dass alle Kirschen ihm gehören – gleichzeitig beschwert er sich, wenn der Gehsteig vor unserem Haus voller matschiger Kirschen ist. Wem gehören die Kirschen auf Ästen, die in meinen Garten ragen und wem das Fallobst? Wie ist das mit Ästen, die über den Gehsteig hängen, darf man von diesen pflücken? Und wer ist verantwortlich, rutschiges Fallobst auf der Straße zu beseitigen? Emilia F., Kärnten

Liebe Frau F., Sie schildern typische Nachbarschaftskonflikte, deren juristischer Kern das in § 364 ABGB verankerte Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist: Jeder Eigentümer und Mieter darf Haus, Wohnung und Garten nach Belieben nutzen, solange die Nachbarn dadurch nicht über ein ortsübliches und zumutbares Maß hinaus beeinträchtigt werden.

Wachsen Äste oder Wurzeln spürbar in Ihren Garten hinein, müssen Sie das nicht einfach hinnehmen. Das Gesetz gibt Ihnen ein Selbsthilferecht: Sie dürfen also die in Ihr Grundstück ragenden Zweige und Wurzeln zurückschneiden. Die Kosten tragen Sie grundsätzlich selbst; nur wenn durch den Überwuchs bereits ein Schaden entstanden ist oder ernsthaft droht – etwa durch morsche Äste oder Wurzeln, die Bodenplatten anheben – kann der Baumeigentümer verpflichtet sein, sich an den Kosten zu beteiligen. Wichtig ist ein fachgerechter, schonender Schnitt ohne nachhaltige Schädigung des Baumes, ansonsten droht eine Schadenersatzpflicht. Was Sie abgeschnitten haben, müssen Sie außerdem selbst entsorgen.

Bei den Früchten ist zunächst wichtig, wem der Baum gehört. Steht der Stamm des Kirschbaums auf dem Grundstück des Nachbarn, gehören ihm grundsätzlich alle Früchte. Ragen jedoch Äste mit Früchten in Ihren Garten hinüber, dürfen Sie diese von den überhängenden Zweigen pflücken und verwerten. Kirschen, die hingegen von Ästen stammen, die gar nicht über Ihre Grundgrenze ragen, sondern nur zufällig auf Ihren Rasen hinunterfallen, bleiben rechtlich Früchte des Baumeigentümers. Er könnte diese Fallfrüchte daher grundsätzlich wieder herausverlangen, wobei ein solcher Beweis in der Praxis wohl schwierig ist.