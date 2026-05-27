Kinderfotos im Netz – wer entscheidet?

Ich bin völlig verunsichert. Ich habe immer gerne Bilder meiner Kinder veröffentlicht. Das erste Ultraschallbild auf Instagram, als Kleinkind im Planschbecken auf Facebook und so weiter. Jetzt lese ich immer wieder, dass sich das eigentlich gar nicht darf. Können Sie mir weiterhelfen? Herta M.

Liebe Frau M.,

der Begriff „Sharenting“ – eine Mischung aus „sharing“ und „parenting“ – beschreibt das massenhafte Teilen von Kinderfotos und Familienmomenten in sozialen Medien. Rechtlich bewegen sich Eltern dabei keineswegs in einem privaten Raum. Sobald Bilder online veröffentlicht werden, treffen Familienalltag und Medienrecht aufeinander. In Österreich ist das sogenannte Recht am eigenen Bild in § 78 Urheberrechtsgesetz geregelt. Danach dürfen Bildnisse von Personen nicht veröffentlicht werden, wenn dadurch berechtigte Interessen der abgebildeten Person verletzt werden. Geschützt wird dabei nicht das Foto selbst, sondern die Persönlichkeit des Menschen auf dem Bild. Entscheidend ist nicht nur, ob jemand erkennbar ist, sondern auch, in welchem Zusammenhang das Bild veröffentlicht wird.

Bei Kindern ist dieser Schutz besonders sensibel. Zwar treffen Eltern zunächst die Entscheidungen für minderjährige Kinder. Sie handeln jedoch nicht völlig frei, sondern müssen das Kindeswohl berücksichtigen. Ein Baby kann nicht entscheiden, ob sein Bild im Netz kursieren soll. Ein zehnjähriges Kind versteht oft noch nicht die Tragweite digitaler Öffentlichkeit. Dennoch entstehen durch Sharenting dauerhafte Datenspuren – abrufbar für Mitschüler, Arbeitgeber oder völlig Fremde.

Mit zunehmendem Alter wächst außerdem das Mitspracherecht des Kindes. Jugendliche können sich unter Umständen selbst auf ihr Persönlichkeitsrecht berufen und die Löschung bestimmter Inhalte verlangen. Spätestens dann wird sichtbar, dass Kinderfotos eben keine bloßen Familienerinnerungen mehr sind, sondern Teil einer digitalen Identität.

Viele Eltern unterschätzen zudem, dass in Österreich zwar oft das Fotografieren erlaubt sein kann, die Veröffentlichung aber rechtlich problematisch wird. Der Kern des Rechts am eigenen Bild: Nicht jede Aufnahme ist verboten – wohl aber ihre öffentliche Verbreitung, wenn dadurch berechtigte Interessen beeinträchtigt werden. Besonders heikel sind intime, peinliche oder entwürdigende Bilder sowie Inhalte, die später sozial belastend sein könnten.