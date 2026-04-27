Kann jeder die Fotos auf meinem Facebook-Profil verwenden?

Von Michael Borsky Ich habe gehört, dass ich alle meine Fotorechte aufgebe, wenn ich ein Foto in meinem Facebook-Profil hochlade. Ich tue das seit Jahren, Familienfotos, Urlaubsfotos, Fotos von den Tieren, von Freunden und so weiter. Ich will damit ja meine Freunde und Verwandten auf dem Laufenden halten. Jetzt habe ich Sorge, dass die jeder einfach nehmen und wer weiß was damit treiben kann. Ist meine Angst berechtigt?

Beunruhigt, Getrude H.

Sehr geehrte Frau H., um das Thema Social Media und Fotos drehen sich viele Mythen. Manche haben einen wahren Kern und bei jeder Öffnung der Privatsphäre sollte man sich vom gesunden Menschenverstand leiten lassen. Ihre Befürchtung kann ich aber zerstreuen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass Sie als Urheberin Ihrer Fotos das Recht haben, zu bestimmen, was damit geschieht. Ohne Ihre Einwilligung darf daher niemand, von kleinen Ausnahmen abgesehen, Ihre Fotos vervielfältigen, veröffentlichen oder im Internet verbreiten. Das würde grundsätzlich auch für die Betreiber der Social-Media-Plattformen gelten. Deswegen mussten Sie bei Erstellung Ihres Social-Media-Profils den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform zustimmen. Dort sind zu der Nutzung von hochgeladenem Material zwar je nach Plattform unterschiedliche Regelungen enthalten, meines Wissens findet sich aber bei keiner Plattform die Regelung, dass hochgeladene Fotos und Videos gleichsam gemeinfrei würden und von jedermann uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Allerdings ist darin regelmäßig geregelt, dass Sie dem Plattformbetreiber die Berechtigung zur Speicherung und Verarbeitung der Fotos und Videos einräumen. In der Regel beschränkt sich das auf den Umfang, der zur Bereitstellung der Dienste der jeweiligen Plattform notwendig ist. Sollte eine darüber hinausgehende Nutzungseinräumung erfolgen, müsste das in den Nutzungsbedingungen ausdrücklich stehen. Hier empfehle ich, allenfalls nochmals nachzusehen.