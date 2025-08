Die Pauschalreise war ein Fiasko – bekomme ich was zurück?

Ich war mit meiner Schwester und einer Freundin auf Kreta. Der Reiseveranstalter hat uns ein Arrangement mit Flügen, Transfer und Halbpension angeboten. Leider kam es zu mehreren Problemen. Im Hotel war das gebuchte Dreibettzimmer nicht verfügbar und wir mussten zwei Nächte in einem kleinen Zweibettzimmer schlafen. Erst danach erhielten wir ein Beistellbett. Das Frühstück war eigentlich ungenießbar. Der hoteleigene Pool war geschlossen und wir konnten nur den des Nachbarhotels nutzen. Können wir da etwas zurückfordern?

Liebe Frau R., Ihr Ärger ist nachvollziehbar und die Rechtslage bietet entsprechende Abhilfe. Es handelt sich in Ihrem Fall um eine Pauschalreise im Sinne des österreichischen Pauschalreisegesetzes (PRG), das auf EU-Recht zurückgeht. Sobald zwei Leistungen, nämlich Transport, Unterkunft, Kfz-Vermietung oder sonstige, für die Reise entscheidende Leistungen, vom Veranstalter im Paket angeboten werden, greifen dessen Schutzbestimmungen. Der Veranstalter bleibt dann für sämtliche zugesicherten Leistungen verantwortlich, auch wenn die Erfüllung an Dritte delegiert wurde, z. B. an ein Shuttleunternehmen oder Hotel.

Wichtig ist zunächst, dass Mängel bereits vor Ort beim Veranstalter oder seinem Vertreter angezeigt werden, damit dieser die Möglichkeit hat, die Missstände zu beheben. Erfolgt dies nicht oder verspätet, kann der Anspruch auf Preisminderung entsprechend gekürzt werden.