Polly Adlers Kolumne: Wenn Bügelkurse plötzlich göttlich werden

Es schnarrte die Klingel. In der Gegensprechanlage meldete sich eine auf Optimismus gebürstete Stimme mit folgenden Worten: „Grüß Gott! Ich möchte Ihnen gerne einen kostenlosen Bügelkurs anbieten. Darf ich herauf kommen?“ – „Sehr freundlich von Ihnen. Aber Bügeln halte ich in der Regel für pure Zeitverschwendung. Ich bin Typ Last-Minute-Steamer. Aber es gibt sicher Menschen, die ein so großzügiges Angebot närrisch freut.“

Nach einigem Hin und Her im Höflichkeitsbereich wurde die Stimme deutlich fordernder: „Ich höre doch, dass auch Sie dringend einen Bügelkurs gebrauchen könnten. So ein Bügelkurs könnte Sie ins Licht führen, zu Gott.“ – „Hören Sie“, glitt ich unausweichlich in die Duftnote „unwirsch“, „glauben Sie allen Ernstes, dass Gott keine anderen Probleme hat, als meinen Bügel-Fähigkeiten? Ganz unter uns: Ich glaube fast, dass der Punkt auf seiner Erledigungsliste eher weit hinten steht.“

Knapp bevor es zu einem Ansichts-Crash gekommen wäre, klärte sich das Missverständnis auf: Die Dame wollte mich tatsächlich nicht hinters, sondern ins Licht mit Hilfe eines Bibelkurses führen. Ich war ihr ewig dankbar, denn die Story war der Kracher bei Dinnerpartys, von denen es jetzt mit Saisonstart wieder die besten gibt. Man braucht keinen Bibelkurs, wenn man „gay friends“ hat, die kochen können, ihre Tische so fantasievoll decken, dass jederzeit ein Casa Vogue-Team für ein Shooting rein brettern könnte, und man unter Gejohle den Klatsch der letzten Wochen reflektiert.