Man muss sich unter die Dreißigjährigen plus-minus mischen, um Weisheiten abzugraben. Die meisten Vierzig-plus-Jährigen sind ja inzwischen so spießig geworden, wie man auch in früheren Phasen höchster Müdigkeit nie war. Die haben jetzt Uhren, um ihre Schlaf-Scores zu messen; sagen Verabredungen ab, weil ihre Kids Referate über Pantoffeltierchen vorzubereiten haben, wiegen ihr Essen mit Mäusewaagen ab, um ausreichend Proteine zu sich zu nehmen und finden in eigenartigen Sportarten ihr Glück.

Ich hatte anlässlich des kommenden Weltfrauentags, an dem immer das gleiche Lamento zermürbt, zwei junge herausragende Künstlerinnen zu einem Gespräch gebeten. Und sie sagten viel Kluges, unter anderem, dass in den älteren Frauen-Generationen noch immer so eine gewisse Rivalität und Angst, zu kurz zu kommen, herrsche, die sie selbst wohltuend vermissen.

Beobachte ich auch bei meiner Tochter. Da wird geglüht voller Mädchen-Solidarität. Freundinnen-Dörfer übertrumpfen die Bedeutung von Zweier-Beziehungen. Sie greifen einander unter die Arme, freuen sich miteinander über Erfolge und trösten einander, wenn (Triggerwarnung: Wiener Ausdruck, vulgär) man gerade "das G’schissene auswendig lernen" muss.