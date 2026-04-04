Ostern ohne Kinder: Wenn wir die Eier für uns selbst verstecken

Alle Jahre wieder verbringen wir Ostern bei Freunden auf dem Land. Wir fahren also vom Land aufs Land und treffen dort viele Städter, denn bekanntlich sind es Wiener, die die Waldviertler Vierkanthöfe bewirtschaften. Rund um einen solchen haben wir bereits als Kinder mit unseren Eltern Ostereier gesucht. Heute, schnelle fünfzig Jahre später, ist hier alles noch wie früher: Die Obstbäume blühen, die Häuser verfallen. Charmant und überaus idyllisch gibt sich der Landstrich dem Untergang hin.

Neu, ziemlich neu, ganz neu

Neu ist, dass wir zwischenzeitlich ebenfalls unserem Untergang statistisch nähergekommen sind.

Ziemlich neu ist, dass unsere Kinder erwachsen sind.

Ganz neu ist, dass sie heuer nach der Osterjause am Samstag heim nach Wien fahren wollen, weil sie dort besser chillen oder abhängen oder was weiß ich was können.

Wir alten Deppen werden also auf Bergen von Schinken, Käse und schmutzigem Geschirr sitzenbleiben und am Sonntag die Ostereier in Ermangelung von Kindern für uns selbst verstecken. Da nähern wir uns schon dem geriatrischen Selbsthilfeprogramm: Wir wagen uns mit hart gekochten Eiern ins Gelände, das bedeutet Mobilitäts- und Gangtraining bei gleichzeitiger Aktivierung von Gleichgewicht und Koordination. Im Gegensatz zum Neuen Testament geht es bei uns nicht um Auferstehung, sondern um Vermeidung des Sturzes.

Heimliches Beobachten

Ich ahne schon, dass wir einander beim Suchen der versteckten Ostergaben heimlich aus den Augenwinkeln beobachten werden: Schafft sie die Geländekante noch, ohne runterzupurzeln? Wird er sich noch erinnern, dass er ein Osterei in der Dachrinne versteckt hat? Wie weit können die sich noch bücken?