Schuldfrage

Auf jeden Fall sind die Spanier schuld. Die hätten wirklich einmal großzügig sein können. Die sind eh schon mal Weltmeister gewesen. Und wir noch nie. Diese mangelnde Empathie am Fußballfeld ist wirklich etwas, das man mal angehen könnte. Immer nur Ellbogentaktik, immer nur Haxl-Stellen. Man stelle sich vor, im echten Leben wär das auch so!

Aber es ist halt auch leicht, die Schuld immer auf die anderen zu schieben. Was ist denn mit denen, die immer sagen: „Jedes Mal, wenn ich mir ein Match anschaue, dann verliert meine Mannschaft!“ Haben die auch alle schön den Fernseher abgedreht, den Wirten hängenden Kopfes verlassen, die Pushnachrichten am Handy ausgestellt? Na? Erwischt, oder?

Und was ist mit denen, die immer sagen: „Jedes Mal, wenn ich mir ein Match nicht anschaue, dann verliert meine Mannschaft!“ Haben die das Dinner zum Jahrestag abgesagt, den Dienst getauscht und das Handy aufs Klo mitgenommen? Na eben.

So gesehen muss man der Wahrheit ins Auge blicken. Österreich hatte nie eine Chance.