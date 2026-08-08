Heute ist Weltkatzentag. Das sind diese Tiere, die sich für die Krone der Schöpfung halten, weil sie 16 Stunden am Tag schlafen und trotzdem mehr erledigen als der durchschnittliche berufstätige Mensch an seinem Feierabend. Katzen sagen daher: Jeder Tag ist Weltkatzentag und aus Katzensicht stimmt das natürlich. Einen Weltmäusetag gibt es nämlich zum Beispiel nicht, schon mal darüber nachgedacht?

Rund um den Weltkatzentag gibt es meistens spannende neue Erkenntnisse aus der Katzenwissenschaft. Zum Beispiel, dass Katzen zwar sehr wohl hören, wenn ihre Menschen sie rufen. Es ist ihnen nur wurscht. Heuer hat man die zweifelhafte Studie veröffentlicht, dass Draußenkatzen eh lieber Drinnenkatzen wären. Da wäre mal interessant, wie viele Draußenkatzen dazu befragt wurden. Ziemlich unverschämt ist jene Meldung, dass in Österreich fast jede zweite Katze übergewichtig ist. Bösartiges Bodyshaming. Das ist dickes Fell, schwere Knochen, und wer etwas anderes behauptet, kann sich gerne einen vernichtend desinteressierten Blick abholen.