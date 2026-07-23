Halten Sie auch schon Ausschau? Wonach?? Ich bitt’ Sie: Wo welcher Supermarkt der erste ist, der Batterien von Lebkuchen und Spekulatius unübersehbar mitten in den Käuferweg stellt. Auf dass schon fleißig reingebissen wird in Elisen-, Honig- und Dominolebkuchen.

Oder ist’s Ihnen zurecht powidl – ja, es gibt auch eine Lebzelterei, die Pflaumenlebkuchen herstellt, derwelcher bei uns aus Zwetschken gemacht wird –, weil Weihnachten kommt früh genug. Jetzt ist mal Sommer, mit Hitzekatastrophenpause grad ...

Dem Unfug, alle Jahre wieder mitten im Hochsommer Lebkuchen in Paletten-Mengen auszuliefern, hat sich ein befreundeter Supermarktleiter jahrelang widersetzt, indem er die Lebkuchenberge nach Anlieferung noch zwei Wochen in seinem Lager versteckt hielt, ehe er sie auf die Kundschaft losließ. Ob die ihn dafür geißelte, ist nicht überliefert.

Egal, soll jeder zu jeder Jahreszeit essen, was er mag – Faschingskrapfen, Ostereier, Pfingstpogazen, Weihnachtskarpfen. Apropos und apropos früh genug: Heute in fünf Monaten ist …

andreas.schwarz@kurier.at

