Es wurde an dieser Stelle schon notiert: Dem Mathematiker, Wissensvermittler (und ÖVP-Wissenschaftssprecher) Rudolf Taschner wurde die Ehrung zu 50 Jahren Doktorwürde vom Senat der Uni Wien verweigert – weil in der linkslinken, auf Gesellschaftstransformation ausgerichteten Ideologie der Unis ein Hinterfragen von Klimawandel-Aufgeregtheit, Gender und Postcolonial Studies, wie Taschner es gewagt hat, nicht sein darf.

Die Uni sitzt den Proteststurm aus, schrieben wir, doch nein: Sechs Wochen (!) nach dem Daumen-runter für konträre Meinungen schwang sich die Uni zu einer Pressemeldung auf, die ihresgleichen sucht: Taschner habe die „Freiheit der Wissenschaft“ und deren Umgang mit „Evidenz“ infrage gestellt. Parbleu!

Liebe Uni Wien: Zurück an den Start! Erstes Proseminar über Demokratie, Diskurs, Denkanstoß, Hinterfragen von Fakten, Neugier – Wissenschaft eben. Denn die eigene Haltung, das Wohlgefühl der vermeintlichen moralischen Überlegenheit, das Delegitimieren ideologisch Andersdenkender ist noch keine universitäre Leistung. Nicht genügend, setzen!andreas.schwarz@kurier.at