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Ohrwaschl

Nicht genügend!

Die Uni Wien und ihr demokratiepolitischer Bankrott
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

11.06.2026, 18:41

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Es wurde an dieser Stelle schon notiert: Dem Mathematiker, Wissensvermittler (und ÖVP-Wissenschaftssprecher) Rudolf Taschner wurde die Ehrung zu  50 Jahren Doktorwürde vom Senat der Uni Wien verweigert – weil in der linkslinken, auf Gesellschaftstransformation ausgerichteten Ideologie der Unis ein Hinterfragen von Klimawandel-Aufgeregtheit, Gender und Postcolonial Studies, wie Taschner es gewagt hat, nicht sein darf.
Die Uni sitzt den Proteststurm aus, schrieben wir, doch nein: Sechs Wochen (!) nach dem Daumen-runter für konträre Meinungen schwang sich die Uni zu einer Pressemeldung auf, die ihresgleichen sucht:  Taschner habe die „Freiheit der Wissenschaft“ und deren Umgang mit „Evidenz“ infrage gestellt. Parbleu!
Liebe Uni Wien: Zurück an den Start! Erstes Proseminar über Demokratie, Diskurs, Denkanstoß, Hinterfragen von Fakten, Neugier – Wissenschaft eben. Denn die eigene Haltung, das Wohlgefühl der vermeintlichen moralischen Überlegenheit, das Delegitimieren ideologisch Andersdenkender ist noch keine universitäre Leistung. Nicht genügend, setzen!andreas.schwarz@kurier.at

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