Der amerikanische Präsident, der sich bei der verwichenen Fußball-WM vom Präsidenten der FIFA erneut huldigen ließ (den erfundenen FIFA-Friedenspreis hat er ja schon), wird der Nachwelt mit einem Zitat in Erinnerung bleiben: „Grab ’em by the pussy.“ Das sagte der wegen sexueller Nötigung und anderem verurteilte US-Präsident einmal über Frauen, die einer wie er haben könne, wie er wolle.

Wiens Wirtschaftskammerpräsident, der im Weinkeller über sein Machtverständnis geprahlt haben soll, wird der Nachwelt auch per Zitat in Erinnerung bleiben: „Sie hat einen Befehl bekommen, sie hat salutiert und gesagt: ‚Okay, ich verzichte‘“ – die Rede ist von einer Kammer-Vize, die zugunsten eines Sohnes (!) des Präsidenten von ihrer Bewerbung zurücktrat.

Donald Trump, Walter Ruck (auch Gianni Infantino) sind ein Männerschlag aus dem selben Holz: Gefallen sich sehr, lachen, wenn sie über Leichen gehen, können „schamlos“ im Schlaf von hinten buchstabieren, halten sich für unverwundbar und verachten alle, die nicht so sind wie sie. Letztere sind die Mehreren, zum Glück; aber Erstere gibt’s immer noch zu viele.

andreas.schwarz@kurier.at