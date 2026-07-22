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Trump, Infantino, Ruck - aus dem selben Holz geschnitzt
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

22.07.2026, 17:00

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Der amerikanische Präsident, der sich bei der verwichenen Fußball-WM vom Präsidenten der FIFA erneut huldigen ließ  (den erfundenen FIFA-Friedenspreis hat er ja schon), wird der Nachwelt mit einem Zitat in Erinnerung bleiben: „Grab ’em by the pussy.“ Das sagte der wegen sexueller Nötigung und anderem verurteilte US-Präsident einmal über Frauen, die einer wie er haben könne, wie er wolle.
Wiens  Wirtschaftskammerpräsident, der im Weinkeller  über sein  Machtverständnis geprahlt  haben soll, wird der Nachwelt auch per  Zitat in Erinnerung bleiben: „Sie hat einen Befehl bekommen, sie hat salutiert und gesagt: ‚Okay, ich verzichte‘“ – die Rede ist von einer Kammer-Vize, die zugunsten eines Sohnes (!) des Präsidenten von ihrer  Bewerbung zurücktrat.
Donald Trump, Walter Ruck (auch  Gianni Infantino) sind ein Männerschlag aus dem selben Holz: Gefallen sich sehr, lachen, wenn sie über Leichen gehen,  können „schamlos“ im Schlaf von hinten buchstabieren, halten sich für unverwundbar und verachten alle, die nicht so sind wie sie. Letztere sind die Mehreren, zum Glück; aber Erstere gibt’s immer noch zu viele.

andreas.schwarz@kurier.at

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