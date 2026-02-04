Trendfarbe „Greige“

Nun erreichten uns Bilder aus Westösterreich. Herrliche Skipisten, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein.

Aus Notwehr sagen wir: Das ist reinster Kitsch!

In Wien herrscht seit Tagen das nobel-zurückhaltende „Greige“. Eine Mischung aus Grau und Beige. Man erkennt kaum, welche Tageszeit es ist. Ist das noch die Morgen- oder schon die Abenddämmerung? Egal, wir behaupten: „Greige“ ist elegant und rufen es zur Trendfarbe aus.

Außerdem, man wird ja bescheiden, freuen wir uns, dass das Eis weg ist. Also vorläufig.

Die unfreiwilligen Rutschpartien hatten allerdings einen Vorteil: Sie brachten die Menschen zum Kommunizieren. Von Wien bis Bregenz waren Echos von „hoppala“, „aufpassen“ und „hoitaus“ zu vernehmen. Letzteres wohl eher nur in Wien, in Bregenz sagen sie wahrscheinlich irgendwas mit „muascht brutal ufpassa“.

In welchem regionalen Dialekt auch immer: Das Eis hat uns verbunden.

Eine schöne Abwechslung in Zeiten der handybedingt grassierenden Eigenbrötlerei.