Sie nannten ihn Timmy

Die Geschichte des zweimal gestrandeten Buckelwals, der sich allen pessimistischen Prognosen zum Trotz freischwimmen konnte, ist eine Erfolgsstory. Auch für die Bild-Zeitung, deren Journalisten-Karikatur Horst Schlämmer einen Namen für den Ostsee-Wal erfunden hat. Wegen seines Fundortes – der Strand der Gemeinde Timmendorf – nannte Schlämmer alias Hape Kerkeling den Wal „Timmy“. Der Name wurde sogleich von diversen Medien übernommen, darunter etlichen, die sich gerne vom Bild-Boulevard abgrenzen und für sich den Titel „Qualitätsmedium“ reklamieren. Doch Reichweite, die will eben jeder, da eignen sich Tiere mit ergreifendem Schicksal und eingängigen Namen ganz besonders.

Apropos. Elch Emil, Österreichs Medienstar 2025, wurde am Wochenende an der tschechisch-deutschen Grenze gesichtet. Das Tier, das in Anlehnung an den Langstreckenläufer Emil Zátopek Emil genannt wurde, spazierte in einem Wintersportort herum. „Emil“ war bei uns übrigens Wort des Jahres 2025. Die Deutschen hatten „KI-Ära“. Fad. Hoffen wir auf ein besseres 2026, hoffen wir auf „Timmy“.