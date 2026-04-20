Happy Birthday!

Heute vor 100 Jahren kam Elizabeth Alexandra Mary Windsor auf die Welt, die 70 Jahre lang als Queen Elizabeth II. bekannt war. Die Popularität, die sie auch außerhalb ihres Königreichs genoss, lässt sich zu einem guten Teil mit ihren exzellenten Manieren erklären. Die Menschen bewunderten ihre Gabe, stets die richtigen Worte zu finden.

Nehmen wir den einzigen Österreich-Besuch der Queen im Jahr 1969. Die königliche Familie besichtigte unter anderem das Lipizzanergestüt in Piber und nahm auf einem Tiroler Bauernhof eine zünftige Brettljause ein (den Schnaps trank nur Prinz Philip).

Ihr ganzes diplomatisches Geschick aber brauchte die Königin in Wien, wo sie nicht nur das Kunsthistorische und die Staatsoper aufsuchte, sondern auch einen Gemeindebau in Kaisermühlen. Bürgermeister Bruno Marek wollte ihr stolz Wiens sozialen Wohnbau präsentieren und arrangierte einen Besuch in der Zweizimmerwohnung des Ehepaars Chlumetzky im Marschallhof. Die Queen sah sich um, nahm eine Tasse Tee und sagte schließlich: „Eine schöne Wohnung haben Sie.“