Hufnagls Ohrwaschl: Schnapszahl-Zeit
Willkommen im Juni, es geht los! Der Sommer, die Fußball-Weltmeisterschaft oder das Nova-Rock-Festival, Bühnen des Frohsinns sollte es zur Genüge geben. In diesem Sinne blüht auch das Ja zur Liebe. Das liegt unter anderem an den sogenannten Schnapszahl-Terminen, die für Hochzeitspaare verlässlich verlockend sind. Obwohl australische Wissenschafter vor zehn Jahren eine Langzeit-Studie veröffentlicht haben, die offenbart, dass Ehen, die an einem Wunsch-Tag geschlossen werden, ein deutlich höheres Scheidungsrisiko hätten.
Aber was kümmern uns Erkenntnisse vom anderen Ende der Welt? Auf Österreichs Standesämtern wird am 2. 6. 26, am 6. 6. 26 und vor allem am 26. 6. 26 Hochbetrieb herrschen, weil die Kombination von Zahlen und Glücksgefühlen nach wie vor enorme Anziehungskraft besitzt. In Verbindung mit außergewöhnlichen Heiratsschauplätzen und modernen Inszenierungen werden die jungen Schnapszahl-Paare die Vollkommenheit eines Tages genießen. Schön so. Um zu erkennen, worauf es wirklich ankommt, haben sie dann eh länger Zeit.
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