Hufnagls Ohrwaschl: Schnapszahl-Zeit

Willkommen im Juni, es geht los! Der Sommer, die Fußball-Weltmeisterschaft oder das Nova-Rock-Festival, Bühnen des Frohsinns sollte es zur Genüge geben. In diesem Sinne blüht auch das Ja zur Liebe. Das liegt unter anderem an den sogenannten Schnapszahl-Terminen, die für Hochzeitspaare verlässlich verlockend sind. Obwohl australische Wissenschafter vor zehn Jahren eine Langzeit-Studie veröffentlicht haben, die offenbart, dass Ehen, die an einem Wunsch-Tag geschlossen werden, ein deutlich höheres Scheidungsrisiko hätten.