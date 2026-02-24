Selbst der ORF-Chef musste nun ausrücken, um den Vorentscheid-Gewinner Cosmó gegen die Widerlichkeiten zu verteidigen, mit denen ganz normale Menschen ins Internet hineineskalieren. Und man fragt sich erneut: Wann haben eigentlich die Erwachsenen aufgegeben?

Um Himmels Willen, jemand hat gesungen! Und das noch dazu im Fernsehen. Da gibt es, klar, nur eine Reaktion darauf: Hass und Häme.

Irgendwie erinnert man sich, dass dereinst Beschimpfungen geächtet waren und kein Mensch diesseits der Volksschule sich die Blöße gegeben hätte, sich öffentlich so zu äußern.

Und jetzt? Jetzt wird die Welt im Schulhoftonfall regiert. Die ewigen Buben (© New York Times) des Silicon Valley gleiten in autoritäre Spaßetteln ab, das Presseteam des Weißen Hauses (!) antwortet auf Journalistenfragen mit „Deine Mutter“. In Österreich wird es längst ganz normal gefunden, dass ein Politiker der umfragestärksten Partei mit johlender Häme über seine Kolleginnen und Kollegen herzieht.

Und ein Sänger wird so ausführlich beschimpft, dass es einem graust. Wo sind die Erwachsenen hin?