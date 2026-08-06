Kürzlich auf einer der Anzeigetafeln, die an Straßenbahn- und Bushaltestellen die Zeit bis zur Ankunft anzeigen: „Derzeit keine Echtzeitinfo.“ Na, wie wär’s mit der üblichen Geschätztzeitinfo?

Das Navi im Auto wiederum hat stets die Echtzeitinfo über die geschätzte Ankunftszeit am Ziel parat – vorausgesetzt, es kennt oder erkennt das Ziel. „Fahr mich ins Hotel Schwarzer Adler in …“ wurde kürzlich beantwortet mit „Motorölstand: …“; und dass man genau hinhören muss, wenn das Navi aus der Triesterstraße eine Triiisterstraße macht, macht den Umgang mit dem Geografen der Neuzeit auch nicht leichter.

Apropos Geograf: Dank Navi ist das Lesen von Straßenkarten längst eine historische Kunst geworden. Das führt dazu, dass einmal ein niederländischer Busfahrer seine Fracht aus jungen Skisportlern statt nach La Plagne in den französischen Alpen nach La Plagne in den französischen Pyrenäen brachte – 600 Kilometer vom eigentlichen Zielort entfernt.

Das Gefühl für Nord/Süd/Ost/West ist halt keine Kategorien mehr, wenn man durch die Welt fährt. Mit falsch programmiertem Navi.

andreas.schwarz@kurier.at