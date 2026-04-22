Ihr Auftritt, bitte

Humanic – ja, das waren die mit der „Franz“-Werbung, kreiert von Axel Corti, Karl Neubacher u. a. – will fürderhin stärker auf Sneakers setzen. Früher hätte man Turnschuhe dazu gesagt, ehe sich die Anglizismen (to sneak = schleichen) durchzusetzen begannen. Wenn sich doch nur auch bei der Schuhmode das Englische behauptete.

In England, da gibt es noch Schuhgeschäfte, so many, sogar für Herren. In Österreich haben 90 Prozent der Gemeinden keinen lokalen Schuhhändler mehr. Das Geschäft verlagert sich in Einkaufszentren, wo man seine Crocs kriegt, oder ins Internet. Aber wie soll ein Schuh, den man vor dem Kauf nicht probieren kann, je richtig passen? Zugegeben, bei Sneakers ist das egal. Aber gibt es noch Menschen, die Schuhe zum Schnüren und aus Leder kennen?

Der Untergang der Eleganz zeigt sich am unvermitteltsten beim Schuhwerk. Ein guter Schuh mag teuer sein, aber er hält Jahrzehnte. Ein guter Schuh entscheidet über das Auftreten. Und ein guter Schuh an den Füßen ist so wichtig wie ein Hut auf dem Kopf. Sorry, da haben wir uns gerade im Jahrhundert geirrt.