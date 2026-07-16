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Ohrwaschl

Die Münze

Die Fußball-WM brachte viel Neues - eh schön. Aber am schönsten ist ...
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

16.07.2026, 17:00

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Nun neigt sich die längste Fußball-WM aller Zeiten ihrem Ende zu, und das ist dann doch  schade, weil: Was waren das für tolle Spiele!  Andererseits: Es gab so viel Neues, das bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder verschwunden ist:
Ja ja, Trump und Infantino auch. Aber z. B. die Reporterphrase „um diese Uhrzeit“ (meint nicht die Zeitverschiebung, sondern die vorgerückte Spielzeit);  oder „Box“ (nicht die Schachtel, aus der Reporter ihre Phrasen klauben, sondern der Strafraum); „Chipbälle“ und „Schnittpässe“ (hat nix mit Chips und Aufschnitt für Couch-Potatoes zu tun, sondern mit Spielzügen); gegenderte Fußballspieler – ok, das fiel nur unserer  Vizekanzler- und Sportminister-in ein,  und der ist das nächste Mal eh nimmer  zuständig. Und die Trinkpause verschwindet auch wieder, bitte!
Nur eines ist in Zeiten der Weiterentwicklung auf dem und ums Spielfeld –  VAR, KI-Technik, Chip  im Ball  –  seit jeher gleich: Der  Schiedsrichter wirft eine Münze zur Entscheidung, wer Anstoß zum Spiel hat und wer ein Elferschießen beginnt. Wunderbar, dieser Anachronismus möge bitte für immer so bleiben. 
andreas.schwarz@kurier.at
 

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