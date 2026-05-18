Fußballermann

In dem Lied „Scheiß drauf“ von Peter Wackel, einem sogenannten Ballermann-Hit, heißt es: Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. Gemeint sind damit exzessive Partys auf Mallorca, und damit kommen wir zum Fußball. Austria Lustenau hat sich mit einem Sieg gegen Ertl Glas Amstetten den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Und in der sogenannten Qualifikationsgruppe der Bundesliga hat der Abstiegskandidat WAC sich am Ende sogar noch für das Europacup-Play-off qualifiziert.

Was das mit Ballermann zu tun hat? Beide Teams haben ihre Erfolge nicht in der Stadionkantine oder beim Kirchenwirt gefeiert, sondern auf Mallorca. Auch der TSV Hartberg (der eigentlich nichts Besonderes zu feiern hat) und sogar der FC Münzkirchen, immerhin Meister der 1. Klasse Nord-West in Oberösterreich, sind dort hingeflogen.

Anscheinend ist Mallorca für Österreichs Fußballer der Inbegriff von Party. Warum eigentlich, Peter Wackel? An diesen Tagen ist gar nichts normal / Die Dauerparty wird zu Höllenqual. Erfolgreiche Fußballer müssen eben auch dahin gehen, wo es wehtut.