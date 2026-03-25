Mikaela Shiffrin, gemessen an der Anzahl ihrer Siege bei Einzelbewerben schon seit geraumer Zeit die erfolgreichste Skiläuferin seit Erfindung des Parallelschwungs, hat nun auch einen Fabelrekord eingestellt: Sie zog mit ihrem sechsten Weltcup-Gesamtsieg mit der legendären Annemarie Moser-Pröll gleich. Darauf einen Schluck Skiwasser!

Die sympathische Sportlerin ist somit endgültig auf dem Heldenberg angekommen (also nicht jenem in Niederösterreich, sondern rein metaphorisch gesprochen) und die Beste. Ist sie aber auch die Größte?

Der Autor dieser Zeilen war eine Zeit lang Skireporter, hat die Anfänge von Hermann Maier miterlebt, Alberto Tomba und viele andere. Unvergesslich ist ihm Petra Kronberger, die Weltmeisterin, Olympia- und Weltcupsiegerin, die aufgrund privater Gründe über Nacht den Entschluss fasste aufzuhören. Sie holte lieber die Matura nach, studierte Germanistik und Kunstgeschichte (Bildung statt Bindung also) und wurde später Frauenbeauftragte des ÖSV. Sich für andere einzusetzen statt sie nur besiegen – das ist wahre Größe. Darauf einen Germknödel!