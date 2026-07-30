Am Wiener Stadtrand, in der durch den Wienerwald führenden Amundsenstraße, begibt sich seit Wochen Interessantes: Eine Baustelle mit Einspuren-Ampelregelung und kilometerlangen Staus in die eine und die andere Richtung. Nicht, weil die Straße saniert würde. Sondern weil Tunnels unter der Straße gebaut werden. Krötentunnels, für die Wanderung der Kleinen von der einen Seite Wald zur anderen.

Das ist nett. Größere Tiere wie der Kaiseradler, der Seeadler und andere würden sich über so viel Fürsorge freuen angesichts der Windkraftwerke, die ihnen sonder Zahl vor die Brutplätze geknallt werden und sie mit dem Schreddern bedrohen.

Aber wahrscheinlich ist es ja so: Die einen sterben für den guten Zweck (Millionengewinne der Ökokonzerne, pardon: die Rettung des Weltklimas); die anderen müssen vor dem Sterben durch rücksichtlose Kraftfahrer/Umweltzerstörer gerettet werden.

Ziesel verhindern Straßen, Feldhamster halten Bauprojekte auf, Natur- und Artenschutz zäht nichts mehr hinter PV und Windkraft, Kröten bekommen Tunnel – und es ist alles vor allem eins: verlogen.

andreas.schwarz@kurier.at

