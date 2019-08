Neues von den Skipisten im Hochsommer

... hat dem Rennsport endgültig Goodbye gesagt. Ist dafür in Social Media umso mehr aktiv. Aktuell aus traurigem Anlass. "We lost a legend", schreibt Lindsey nach dem Ableben des gebürtigen Kufsteiners Pepi Gramshammer. Die US-Amerikanerin hat mit ihrer Würdigung nicht übertrieben. Gramshammer war nach verpasster WM-Qualifikation 1958 in die USA übersiedelt. Galt dort alsbald als Ski-Pionier. Dass Vail ein Ski-Nobelort und wiederholt WM-Schauplatz wurde, war nicht zuletzt Gramshammer, seiner Frau Sheika und deren beider Freundschaft zu US-Präsident Gerald Ford zu verdanken. Bei Fords Begräbnis war der Tiroler einer der Sargträger. Am vergangenen Wochenende ist Gramshammer wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag in seiner US-Wahlheimat verstorben. Lindsey Vonn: "Wir werden Pepi nie vergessen."