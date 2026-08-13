Muss Künstliche Intelligenz jetzt gekennzeichnet werden? Die Künstliche Intelligenz ist mittlerweile ja in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht, wo ich nicht über die nächste bahnbrechende Entwicklung lese. Im Alltag verunsichert mich das alles ein wenig. Ich weiß schon manchmal nicht mehr, was echt ist und was nicht. Jetzt höre ich, dass es da Kennzeichnungspflichten gibt. Könnten Sie mir das ein wenig erläutern? Vielen Dank im Voraus! Ilse K.

Liebe Frau K.,

mit Ihrer Verunsicherung sind Sie vermutlich nicht allein. Bilder, Stimmen und mittlerweile ganze Videos lassen sich mit Künstlicher Intelligenz täuschend echt erzeugen. Gleichzeitig werden Texte von KI geschrieben oder zumindest überarbeitet. Die Frage „Ist das eigentlich echt?“ wird daher tatsächlich immer schwieriger zu beantworten.

Genau hier setzt der sogenannte AI Act der Europäischen Union an. Seit 2. August 2026 gelten neue Transparenzpflichten für bestimmte KI-Systeme und KI-generierte Inhalte. Das Ziel ist eigentlich recht einfach: Menschen sollen erkennen können, wann sie es mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass künftig alles, was irgendwann mit KI in Berührung gekommen ist, mit einem großen Warnhinweis versehen werden muss. Die Regeln unterscheiden danach, wie KI eingesetzt wird. So muss etwa bei Systemen, die direkt mit Menschen kommunizieren, grundsätzlich erkennbar sein, dass man es mit einer KI und nicht mit einem Menschen zu tun hat. Denken Sie beispielsweise an einen täuschend menschlich auftretenden Chatbot im Kundenservice.