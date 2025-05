Reisende soll man nicht aufhalten

Bei 18 habe ich zu zählen aufgehört. Mindestens so oft habe ich im Leben meine Wohnadresse geändert. Begonnen hat das ewige Hin- und Hergeschiebe bereits in der Kindheit, als ich zwischen der Wohnung meiner vermeintlich überforderten Eltern und der meiner - tatsächlich überforderten - Großmutter, die auf mich aufpasste, pendeln musste.

Der Umzugswahnsinn

Es folgte der kriegsbedingte Umzug (klingt schöner als Flucht) zum Onkel nach Kroatien, von wo aus es nach Deutschland ging. Als ich mich schlussendlich in Wien niederließ, wie es mein damaliger Aufenthaltstitel so schön beschrieb, da fing der Umzugswahnsinn erst richtig an.

Gefühlt ein ganzer Baum musste gefällt werden für die vielen Meldezettel, die sich über Jahre hinweg in den persönlichen Mappen anstauten.