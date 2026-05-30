Nachwuchsfußball: Klaus Eckel über Hooligans im Nebenerwerb

Von Neulengbach bis Gmünd. Ich kenne bald mehr österreichische Sportplatz-Kantinen als die Landeshauptfrau. Aber nicht aufgrund meiner Kabarett-Tournee, sondern in der Rolle des Vaters eines fußballbegeisterten Sohnes. Da friert oder schwitzt man auf Tribünen, die wahrscheinlich noch aus einer Zeit stammen, in der Laternenanzünder ein Berufswunsch war, trinkt Kaffee aus undichten Plastikbechern und fragt sich: Warum habe ich dem Buben damals einen Fußball geschenkt? Warum nicht ein Fagott? Fagott spielt man drinnen.

Erkundigt man sich bei Jugendfußballtrainern, was derzeit die größte Herausforderung im Nachwuchsfußball sei, hat die Antwort meistens sechs Buchstaben: Eltern. Da verwandelt sich der sonst so friedfertige Steuerberater plötzlich in einen brüllenden Feldherrn. „Geh drauf!“, „Reiß ihn nieder!“ und „Pack erm!“ sind noch die feineren Anweisungen. Pfeift der Schiedsrichter dann aufgrund dieses Sohn-Coachings ein Foul, wird dem Spielleiter sofort mitgeteilt, dass man über den Standort seines Autos Bescheid wisse. Den meisten Freizeit-Schiedsrichtern ist das egal, da sie aufgrund der geringen Bezahlung mit ihrem alten Fahrrad da sind.