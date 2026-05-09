Klaus Eckel hat jetzt einen Albtraumfänger

Vor vielen Jahren schenkte mir mein Sohn zum Geburtstag einen Albtraumfänger. Dieses Geschenk, wie kann ich es diplomatisch ausdrücken, war von atemberaubender Hässlichkeit. Ein gebastelter Unfallbericht. Der Albtraumfänger bestand aus einem verbogenen Drahtkleiderbügel, auf den Wollreste geklebt waren, darauf steckten rostige Büroklammern und über das Ganze war eine Taubenfeder gespannt. Nach dem Auspacken entkamen mir die Worte: „Wie schön, genau den wollte ich!“

Dank dieser kleinen Wahrheitsumschiffung hing der Albtraumfänger dann über meinem Bett. Von da an schlief ich extrem schlecht. Ich bekam vom Albtraumfänger Albträume. Das war ein Albtraum-Lockvogel. Ständig träumte ich von einer Steuerprüfung. Vermutlich aufgrund der vielen Büroklammern. Ganz offensichtlich tappte ich in die Lob-um-jeden-Preis-Falle. Doch solche Jubeleltern wie mich kann man immer häufiger antreffen. Vor Kurzem belauschte ich auf einem Kinderspielplatz Sandkistengespräche. Da fielen Sätze wie: „Super, Pauli, du hast dem Fritzi heute nur eine halbe Schaufel Sand ins Gesicht geworfen und nicht wie letzte Woche eine ganze. Das ist ein Entwicklungsschritt.“ Oder: „Bravo, Emma, du hast, bevor du den Felix gebissen hast, den Augenkontakt gesucht!“