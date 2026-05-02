Der Weltschmerz verpufft: Klaus Eckel über eine Superkraft

Diese Woche konnte ich im Reithofferpark eine Beobachtung machen, die mich berührte. Zwei ältere Herren standen sich gegenüber, der Kopf des einen war vorgebeugt, während der andere ihm diesen mit einem elektrischen Rasierer kahl schor. Danach hielt der andere seinen Schädel hin. Ganz vorsichtig begutachteten die ungefähr 80-jährigen Parkfriseure jede Kopfstelle des Freundes.

Behutsam

Der Rasierer fuhr derart behutsam seine Bahnen, als handle es sich bei den beiden Köpfen um die Restaurierung der Sixtinischen Kapelle. Ich war also zufällig live dabei bei der Gründung des kleinsten Barber-Shops der Welt.

Als ich mir dann am Abend die ZIB 1 zu Gemüte führte, reihten sich die Nachrichten-Evergreens aneinander: Straße von Hormus, Budgetdefizit, Dieselpreis. Nur eine Meldung überraschte mich: Die Nacktschnecken werden immer größer. Vermutlich versuchen sich Nacktschnecken gerade auf die Größe von Buckelwalen zu fressen, damit sie gerettet und nicht getötet werden. Einen Bericht jedoch vermisste ich in den Nachrichten: meine Beobachtung im Reithofferpark. Dabei schickte ich die Geschichte inklusive Beweisfotos von am Boden liegenden abrasierten Haaren an die Chefredaktion.