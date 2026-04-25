Warum Klaus Eckel um 0.25 Uhr online ein Alpaka erwarb ...

Neulich erhielt ich von einem Online-Shop ein Mail mit dem Titel: „Ihr Warenkorb vermisst Sie.“ Das hat mich gerührt. Wenigstens irgendwer, der an mich denkt. Mein Supermarkt-Einkaufswagerl hat sich nämlich noch nie nach mir erkundigt.

Dem ist es völlig egal, ob ich mit meinen Sackerln unversehrt zu Hause ankomme. Mein Online-Warenkorb ist da anscheinend anders. Er liegt nachts wach und blättert sich wehmütig durch meine alten Aufträge. Damals, als ich noch beheizbare Hausschuhe, leuchtendes Klopapier und einen Nackenventilator bestellte. Jahrelang lag mein Zeigefinger locker auf der Computermaus und drückte immer wieder gedankenverloren auf „Kaufen“.

Sinnlos-Bestellungen

Die gefährlichste Zeit für Sinnlos-Bestellungen war immer zwischen 23 und 6 Uhr, im schlimmsten Fall auch noch mit drei Achterln Muskateller im Blut. Einmal erwarb ich um 0.25 auf willhaben.at ein Alpaka.