Warum Klaus Eckel um 0.25 Uhr online ein Alpaka erwarb ...
Neulich erhielt ich von einem Online-Shop ein Mail mit dem Titel: „Ihr Warenkorb vermisst Sie.“ Das hat mich gerührt. Wenigstens irgendwer, der an mich denkt. Mein Supermarkt-Einkaufswagerl hat sich nämlich noch nie nach mir erkundigt.
Dem ist es völlig egal, ob ich mit meinen Sackerln unversehrt zu Hause ankomme. Mein Online-Warenkorb ist da anscheinend anders. Er liegt nachts wach und blättert sich wehmütig durch meine alten Aufträge. Damals, als ich noch beheizbare Hausschuhe, leuchtendes Klopapier und einen Nackenventilator bestellte. Jahrelang lag mein Zeigefinger locker auf der Computermaus und drückte immer wieder gedankenverloren auf „Kaufen“.
Sinnlos-Bestellungen
Die gefährlichste Zeit für Sinnlos-Bestellungen war immer zwischen 23 und 6 Uhr, im schlimmsten Fall auch noch mit drei Achterln Muskateller im Blut. Einmal erwarb ich um 0.25 auf willhaben.at ein Alpaka.
Den Kauf bereute ich und verkaufte es um 2:35 weiter. Leider zum halben Preis. Das Alpaka, das in dieser Nacht vermutlich acht Mal den Besitzer wechselte, schlief währenddessen seelenruhig durch. So viel zum Thema: Der Mensch ist die Speerspitze der Evolution.
Schade, dass es keinen Computer mit eingebautem Planquadrat gibt. Sprich eine Tastatur mit integriertem Alkomaten, bei der man sich für nächtliche Einkäufe durch Reinblasen freischalten lassen muss. Ab 0,5 Promille sollte es nicht möglich sein, ein Alpaka, zwanzig Hühner-Warnwesten oder einen alten Bauernhof in Bruck an der Leitha zu erwerben.
Dopamin
Konsumforscher stellen derzeit bei uns Kunden einen Wandel fest. Jahrelang vertrauten wir darauf, dass die neu erworbenen Kopfhörer, Bikinis oder Schneeketten das Gehirn mit Dopamin fluten. Doch weit gefehlt. Bleibende Freude entsteht deutlich häufiger, wenn man Neues erlebt, als wenn man Neues besitzt. Also falls Ihre Glücksgefühle je vor der Wahl stehen, soll ich ein Alpaka kaufen oder soll ich ein Alpaka reiten – dann klettern Sie doch besser auf den Wuschel-Ferrari.
Kommentare