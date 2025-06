Es gab eine Zeit, da wurde ich nach Auftritten an der Rezeption meiner Unterkünfte persönlich empfangen. Inzwischen erhalte ich von einigen Nächtigungsstätten per WhatsApp einen Code für den Zimmerschlüsselsafe. In einem Hotel erhielt ich dann zusätzlich noch einen Code für das Garagentor und einen Code für das WLAN.

Der Fernseher zeigte mir für den Self-Check-in einen QR-Code. Danach erhielt ich per SMS einen Code für die Kaffeemaschine und einen Code für den „Frühstücks-Safe“, aus dem ich mir mein Morgenmahl entnehmen möge. Am nächsten Tag saß ich dann mit dem aus einem Frühstückstresor befreiten Birchermüsli in einem riesigen Speisesaal. Vollkommen allein. Ich kam mir vor wie der letzte Überlebende einer Zombie-Apokalypse. Im Falle eines Blackouts kann ich mich in solchen Hotels nur noch auf die vorm Eingang befindliche Welcome-Fußmatte legen.

Der Automatisierungs-Tsunami wütet

Der Automatisierungs-Tsunami schwappt über sämtliche Bereiche: Hotels, Flughäfen, Tankstellen, Waschstraßen, Selbstbedienungskassen, Fast-Food-Terminals, Paketabgabestellen – und selbst bei Skiliften wird immer häufiger der Wart von einem Automaten ersetzt.

Dabei war für mich der Bügel-untern-Hintern-Schieber ein unabdingbarer Bestandteil eines gelungenen alpinen Erlebnisses. Dieses kurze „Servas!“, bevor der sonnengegerbte Liftbetreuer mir die Schiebestange in die Kniekehlen schnalzte, verlieh selbst eiskalten Skitagen einen Hauch von Wärme.