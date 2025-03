Warum Paul Pizzera und Otto Jaus jetzt im Krankenhaus waren

Es wuselt im Universitären Simulationszentrum des Krankenhaus Floridsdorf in Wien. Doch am Mittwochnachmittag wurde hier nicht für den Ernstfall geübt, sondern es wurde gedreht. Nachdem der Film "Pulled Pork" ein voller Erfolg war, setzt Regisseur Andreas Schmied mit der Fortsetzung namens "Neo Nuggets" noch einen drauf.

Diesmal hat man sich auch Verstärkung aus Deutschland in Form von Benno Fürmann ("Babylon Berlin") und Gizem Emre ("Fack ju Göhte") geholt. Gizem spielt die tot geglaubte Schwester von Pizzera und Jaus und bringt ganz schön viel Chaos ins Geschehen, sodass sich alle in einem Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften wiederfinden.

In den Hauptrollen sind wieder Paul Pizzera und Otto Jaus . Der KURIER besuchte die beiden und weitere Cast-Mitglieder am Set.

So sieht das übrigens auch sein Bandkollege Paul Pizzera, der gerne mal vor der Kamera steht, um "Abwechslung zum normalen Brotberuf" zu bekommen.

Apropos Chaos: das kennt Otto Jaus von seinem eigenen Leben nur zu gut. "Ich bin zwischen Chaos und Ordnung. Ich bin in einer Position, wo ich sagen kann, dass ich ein wunderbares Familienleben habe mit zwei wunderbaren Kindern und gleichzeitig mit dem Wahnsinn des Tourlebens. Und das zu kombinieren ist immer wieder sehr schwierig. Ich brauche beides, glaub ich, bin mir aber noch nicht ganz sicher", lacht er.

Als Schauspieler möchte er sich aber dennoch nicht bezeichnen. "Ich freue mich, dass ich eine schauspielende Rolle machen darf. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das von der Pike auf gelernt haben, und ich will mich nicht in diesen Reigen hineinwurschteln. Für das, was wir hier machen, reicht es", grinst er.

Er legt sich jedenfalls voll ins Zeug und schreckt auch vor dem einen oder anderen Stunt nicht zurück. "Bei minus 7 Grad nass angespritzt werden oder aus dem Auto fliegen und das halbwegs unbeschadet überleben. Aber das eigentlich Anstrengende sind die 14-Stunden-Tage."

Neu dabei ist Moderatorin Silvia Schneider, die in die Rolle von LKA-Leiterin Alice Gneisser schlüpft. Ein Job, den sie sich im echten Leben eher nicht vorstellen könnte. "Aber es macht mir unfassbar Freude, spröde und streng und auch ein bisschen herrisch zu sein mit einer weichen Seite." Außerdem hat Schneider ja einen Schauspielbackground, da sie in jungen Jahren eine Schauspielschule besuchte.