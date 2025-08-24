Es gibt bei mir klare Alterungsanzeichen. Radio Niederösterreich wurde mein neues FM4, ich habe meine Laufschuhe durch Hausschuhe ersetzt und mittlerweile genügt für einen morgendlichen Kater eine am Vorabend verspeiste Rumkugel. Ich will da jetzt kein Klagelied anstimmen, bin ich doch dankbar, dass ein Cuvée aus Medizin und Massel meinem Leben weitere Bonuszeit schenken will.

Nur das Internet sorgt sich um mich. Seit meinem letzten runden Geburtstag tauchen auf Youtube unentwegt Fitnessvideovorschläge auf – von Silberrückentrainern für Silberrückenanwärter. Die Influencer über 50 und Ihre Work Outs Die meisten Ü50-Fitness-Influencer haben folgende Botschaft: Mein Körper könnte deine Zukunft sein. Dazwischen liegt Arbeit. Diesen Sommer wollte ich es wissen. Jeden Morgen begann ich mit dem Trainingsvideo: „High Intense Work Out for Vintage Heroes“. Täglich nur 7 Minuten. Ich dachte mir, 7 Minuten vergehen derart schnell, dass mein Körper vielleicht gar nicht bemerkt, dass ich mit dem Training bereits begonnen habe.