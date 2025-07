Andererseits: Die Kraft der Unvernunft

Da lehnt es nun in der Ecke meines Büros: mein allererstes Steckenpferd. Es hat über 50 Jahre gedauert, bis ich mir den Traum vom Stangengaul erfüllt habe. Seit längerer Zeit beobachte ich heimlich die aufblühende Hobby-Horsing-Szene. Anfangs belächelte ich es natürlich auch – als Volljähriger mit einem Steckenpferd über Hindernisse zu hüpfen – jedoch meine Neugier gewann gegenüber meinen Vorbehalten.

Ich springe nun seit zwei Wochen täglich auf einem Steckenpferd durch den Garten – über Minze, Buddhastatue und den Rasenmäherroboter. Eines kann ich versprechen: So schlecht kann der Tag gar nicht sein – Hobby-Horsing zwingt einen zu lächeln. Auf meinem Holzpferd, ihr Name ist Lady Flauschi, bin ich im besten Sinne ein Alleinunterhalter. Während andere Männer in meiner Altersklasse vergeblich versuchen, einen Viertel-Halbmarathon mit Würde zu bewältigen, lasse ich das innere Kind „Hü hott“ rufen – ohne Zeitdruck, Proteinriegel und GPS-Uhr. Nur die Katze, die mich mehr als kritisch beäugt, überlegt auszuziehen. Während meiner morgendlichen Runden sprudeln meine Endorphine wie Dom-Pérignon-Champagner – vermutlich, weil Hobby-Horsing fast nur aus Vorteilen besteht: kein Geruch, kein Pferdemist, keine Tierrechtsverletzungen, der CO₂-Fußabdruck so groß wie der Huf einer Zwergziege, und das Einzige, was wiehert, sind gelegentlich meine Bandscheiben.

Nichtsdestotrotz werden Freizeitbeschäftigungen wie Hobby-Horsing, Tintenstrahldrucker-Weitwurf, Bauchnabelfussel-Sammeln und Worm Charming (ein Wettbewerb, bei dem man versucht, durch Vibrationen Regenwürmer aus der Erde zu locken) mit dem Satz „Das ist völlig vertrottelt!“ abgewertet. Doch da erwidere ich: „Na und? Wer von uns hat schon einen schönen Abend, wenn er ausschließlich mit der Vernunft und der Besonnenheit auf ein Bier geht?“ Ich glaube, wir Menschen haben im Leben eine Sehnsucht nach Sinn, aber ich glaube auch, wir haben genauso viel Sehnsucht nach Unsinn.

Zum Autor: Klaus Eckel ist

Kabarettist und Buchautor.

