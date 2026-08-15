Klaus Eckel über Ausreden: Die Welt retten? Schon, aber ...

Die Chinesen sollen einmal damit anfangen!“ war 2026 zum Thema Klimaschutz einer der meistformulierten Sätze. Ich fürchte, auf Pekinger Stammtischen hört man oft Folgendes: „奥地利人应该开始这样做.“

Das heißt: „Die Österreicher sollen einmal damit anfangen!“

Jeder wäre bereit, die Welt zu retten, sobald alle anderen sie fertig gerettet haben. Die Brasilianer sollen den Regenwald stehen lassen, die Inder auf Kohle verzichten, die Amerikaner kleinere Kühlschränke kaufen und wir Österreicher würden im Gegenzug sogar überlegen, im Dezember das Heizschwammerl nur noch auf Stufe zwei zu betreiben.

Hände in Unschuld waschen

Alle versuchen derzeit, ihre Hände in Unschuld zu waschen. Nur besteht die Gefahr, dass das reinigende Wasser hitzebedingt bald verdampft ist. Dieses Verhalten erinnert mich an meine Schulzeit.