Juni – der Hochzeitsmonat

Ganz nüchtern betrachtet ist der Juni der absolute Spitzenmonat, um sich zu trauen. Die Kombination aus langem Tageslicht und warmen Temperaturen bietet eine hervorragende Voraussetzung, um im Freien zu feiern.

Daher überrascht es nicht, wenn auch Adelige gerne im Juni JA sagen:

08. 06. 2013 Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris I’Neill.

09. 06. 1993 Kronprinz Naruhito von Japan und Masako Ôwada.

10. 06. 1967 Kronprinzessin Margrethe II. von Dänemark und Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat.

10. 06. 1993 König Abdallah II. bin Hussein von Jordanien und Rania Yassine.

13. 06. 2015 Prinz Carl Philip von Schweden und Sofia Hellqvist.

19. 06. 1976 König Carl XVI. Gustaf und Silvia Sommerlath.

19. 06. 1999 Prinz Edward und Sophie Rhys-Jones.

19. 06. 2010 Kronprinzessin Victoria von Schweden und Olof Daniel Westling.

29. 06. 1990 Prinz Akishino von Japan und Kiko Kawashima.

Der Monat "Juni" ist nach der römischen Göttin Juno benannt. Als Gemahlin des Göttervaters Jupiter gilt sie als Schutzpatronin für Ehe, Familie und Fruchtbarkeit. Darum der Glaube, dass eine Eheschließung in diesem Monat besonders viel Glück, Wohlstand und Segen bringen soll.